'Çiftlik Bank' davasının üçüncü duruşması görüldü

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, 51 mağdur da hazır bulundu.

Savunması alınan tutuksuz sanık Ayhan Çalışkan, makine üretim işi yaptığını belirterek, "Mehmet Aydın ile 2017 yılında firari sanıklardan Osman Naim Kaya'nın bahsetmesi üzerine önce telefonda görüştüm. 2018 yılı içinde kuracağını söylediği süt ve et tesisi için gerekli makine ve teçhizatlar konusunda teklif verdim. Tekliflerim kabul edildi. Çiftlik Bank olarak hatırladığım şirkete toplam 6 milyon liranın üzerinde satış yaptım. Mehmet Aydın'dan halen 3 milyon lira alacağım vardır." dedi.

Tutuksuz sanık Zeynep Sibel Çalışkan da, sanık Ayhan Çalışkan ile evli olduğunu belirterek, "Eşim ticaret ile uğraşıyor. Bankadaki hesabımı fiilen o kullanır. Yatırılan, çekilen ve yurt dışına havale edilen paralardan benim haberim yoktur. Eşim dışındaki sanıkların hiç birini tanımam." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra 51 mağdurun beyanı alındı.

Mağdur Gürkan Ay, astsubay olduğunu, sisteme sosyal medya ve televizyonlarda gördüğü ilanlar ve reklamlar üzerine 10 bin lira yatırdığını, bu paranın 6 bin 300 lirasını geri alabildiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Göksel Gündoğan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığını, sisteme yatırdığı 28 bin liradan 21 bin 300 lirasını geri alamadığını, bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mağdur Hatice Özalkan da, ev hanımı olduğunu kaydederek, sisteme 35 bin 247 lira para yatırdığını, bu paranın yalnızca 14 bin 280 lirasını geri alabildiğini, mağduriyeti nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mağdur Halim Tuncel de, İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığını, sisteme yatırdığı 15 bin liranın 6 bin lirasını geri alamadığını anlattı.

Mağdur Ferhat Yaşar, özel bir şirkette idari işler uzmanı olarak çalıştığını kaydederek, şunları anlattı:

"Çiftlik Bank'a gördüğüm ilan ve reklamlara güvenerek 5 bin 445 lira para yatırdım. Bin 150 lirasını geri alabildim.Benim ile birlikte sisteme para yatıran bir arkadaşımın sistemdeki sıkıntısını çözmek için Çiftlik Bank'ın Ataşehir'deki merkez binasına gittik. Orada yetkili olarak bulunan şu anda sanıklar arasında olan Savaş Yıkılmaz ile birebir görüştük. Kendisi bize Çiftlik Bank'ın devlet tarafından desteklendiğini, devletten teşvikler alarak yeni çiftlikler alınacağını, her hangi bir sorun olmadığını söyleyerek arkadaşımızın sistemden kaynaklanan sorununun çözülmesinde yardımcı olmuştu. Sanıklardan şikayetçiyim."

Söz verilen diğer mağdurla da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

SANIKLARA REKOR HAPİS CEZASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.