Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği anlaşıldı.

RESTORAN ALIP EV AÇMIŞ

Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.

ET SATIYOR

Takvim Gazetesi'nin yaptığı habere göre; paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı.