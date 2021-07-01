DHA 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:15

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

'EN ÇOK ARANANLAR' LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti.

Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

TESLİM OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın akşam saatlerinde avukatları aracılığıyla bir video paylaşarak kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.