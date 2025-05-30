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Çiftlik evinde baltalı vahşet

Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 06:42 - Güncelleme:
Çiftlik evinde baltalı vahşet
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu.

Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.

Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

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