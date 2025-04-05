İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı
Güncel

Çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulmayı başardı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı
ABONE OL

Bir grup kayakçı, dün metrelerce karın bulunduğu 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakçılar, bir süre mola verdikten sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı.

Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Çığdan son anda kurtulan Gün'ün arkadaşları da farklı bir güzergahtan iniş yapmak zorunda kaldı.

Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Kayakçı Gün, AA muhabirine, Artos Dağı'nın dik bir yamacından iniş yaparken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini söyledi.

Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."

  • Artos Dağı
  • kayakçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.