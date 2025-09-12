İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Çiğ börekten ''kalp'' çıktı! Hileli ürünler tek tek ifşalandı

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listeye yeni eklenen ürünlere göre; Ardahan'da bir işletmede çiğ börek harcında sakatat (kalp), İstanbul'da bir işletmede ise dana dilimli sosiste kanatlı eti tespit edildi.

Haber Merkezi12 Eylül 2025 Cuma 14:10
Çiğ börekten ''kalp'' çıktı! Hileli ürünler tek tek ifşalandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Listeye yeni eklenen ürünler arasında kanatlı eti, sakatat, gıda boyası, yağ oranının düşük olması, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 78, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 685'e yükseldi.

Listeye eklenen ürünlerden tereyağında yağ oranının düşük olduğu, pide iç harcı ve kuzu kıymada kanatlı eti, ısıl işlem görmüş dana sucukta ise sakatat (kalp) tespit edildi.

