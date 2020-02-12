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Güncel

Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

Trabzon - Gümüşhane sınırında çığ düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve gece tek şeritten ulaşımın kontrollü olarak verildiği Ziğana Dağı'nda sürdürülen yol açma çalışmalarının ardından ulaşım çift yönlü sağlanmaya başlandı.

DHA12.02.2020  16:24 - Güncelleme: 12.02.2020  16:24

Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı'nda dün saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç hasar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

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