Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

DHA 12.02.2020 16:24 - Güncelleme: 12.02.2020 16:24

Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı'nda dün saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç hasar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor.