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Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Doruk, çığda, Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

AA5 Mart 2023 Pazar 00:31 - Güncelleme:
Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.

Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine, çığda, Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Doruk, bölgede cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğünü, yaralıların ise kırsal kesimden ilçe merkezine getirileceğini kaydetti.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın dağ kayağı antrenörü olduğu öğrenildi.

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