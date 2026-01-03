İSTANBUL 14°C / 13°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Çığ felaketinden kurtulan çoban o anları anlattı: Köpekler havladı, çığlık geldi

Artvin'de meydana gelen çığdan kendi imkânlarıyla kurtulan çoban İrfan Yazıcı, üç arkadaşını yutan felaketin saniye saniye nasıl yaşandığını anlattı. Yazıcı, 'Tepeden aşağıya doğru geliyorduk ben en arkadaydım. Koyunlar düştüğü için ben geride kaldım normalde öndeydim. Yolu yarılamıştım. Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum.' dedi.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Çığ felaketinden kurtulan çoban o anları anlattı: Köpekler havladı, çığlık geldi
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı.

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sabah saatlerinde bölgede meydana gelen yeni çığ riski nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına ara verilirken, çığ felaketinden kurtulan 3 çobandan biri olan İrfan Yazıcı o anları anlattı.

"AŞIRI DERECEDE SOĞUK OLDUĞU İÇİN DONMA RİSKİMİZ VARDI"

6 arkadaş sürüyle yola çıktıklarını belirterek İrfan Yazıcı, "Arkadaşlar rica etmişti ben de yardım amaçlı gittim. 6 arkadaş sürüyle yola çıktık. Tepeden aşağıya doğru geliyorduk ben en arkadaydım. Koyunlar düştüğü için ben geride kaldım normalde öndeydim. Yolu yarılamıştım. Köpekler havladı.

Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım.

Kendi imkanlarımla köye geldim. Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

