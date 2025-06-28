Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken 3 köyün tedbir amaçlı tahliyesine başlandığı, Akhisar-Gördes kara yolunun da trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 10 itfaiye ekibi, 8 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Bölgede AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yapıyor.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrasında tahliye çalışmalarının başlatıldığı, yangın nedeniyle Akhisar-Gördes yolunun da saat 13.30 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

3 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Sakarya'da dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, Büyüksürmeli köyünde 3 ev daha alevler içinde kaldı.

Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına aldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ekipleri bizzat koordine ederken, halen kontrol altına alınamayan yangın Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli köyünde 3 eve daha sıçradı. Yangının başladığı andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale devam ediyor.

HAVRAN'DA ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler ile diğer kuruluşlardan da desteğe gelen 25 araç ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

SAMSUN'DA 11 DÖNÜM ARAZİ HASAR ALDI

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.

Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.

ÇİĞLİ VE BORNOVA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerindeki otluk alanlarda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, rüzgarın da kuvvetli olduğu bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle bazı sitelerin bahçelerindeki ağaçlar ve dinlenme yerleri yandı.

Bornova ilçesinde Karacaoğlan Mahallesi'ndeki otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle İzmir Çevre Yolu'ndaki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

SAKARYA'DA BAŞLADI BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana müdahaleler sürüyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bazı köylerdeki birçok evin zarar gördüğü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZA SON SÜRAT DEVAM EDİYORUZ"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeye konuşlandırılan yangın yönetim aracı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Sözer, "Kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Bizi burada en çok etkileyen unsurlardan biri, rüzgar. Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek." dedi.

Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.

Bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bugün yine havadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Genel müdürümüz bu kapsamda çok ciddi bir hava takviyesinde bulundu. Hem havadan hem karadan, ekipmanlarımız ve iş araçlarımızla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZI HAYVANLARIYLA BERABER GÜVENLİ ALANLARA ALIYORUZ"

Sözer, süreçte vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına bile müsaade etmeyiz." diyen Sözer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, rüzgarın etkisiyle ve yangının durumuna göre, etki altına alınabilme ihtimali olan yerleşim birimlerimizi hemen tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İaşelerini temin ediyoruz. Bu kapsamda hiçbir problemimiz yok."

Vali Sözer, bazı vatandaşların arazileri ve evleri için endişelendiğini belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sözer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden anbean rüzgarın etkisiyle ilgili hava tahmin raporlarımızı alıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre, akşama kadar kısmi olarak rüzgar devam edecek. Bu da çalışmalarımızın akşama kadar aralıksız devam edeceği anlamına geliyor. Yarınki verilere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde nem oranının biraz artacağı ve yağmur görünüyor. Bu da bizim açımızdan çok mutlu bir haber."

BAHÇEDE ÇIKTI, RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRADI

Düzce'de bahçede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangında itfaiye ve köylüler seferber olurken, 20 dönüm arazi küle döndü.

Yangın Gümüşova Yakabaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ormanlık alana yakın bir noktadaki bahçede yangın çıktı. Durum Gümüşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Ormanlık alanda örtü şeklinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına köylüler de seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, olayda 20 dönüm arazi küle döndü. Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

DULKADİROĞLU ALEVLERE TESLİM

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi ile İkizkuyu Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arasöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale çalışmalarına başlarken, söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği öğrenildi.

Bölgeye takviye ekiplerin de yönlendirildiği belirtildi.

AKHİSAR'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.