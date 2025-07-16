Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Kızılcaterzi Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

Dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgeye gelerek Vali Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- 21 HAVA ARACI YANGINA MÜDAHALE EDECEK

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere, yangının meydana geldiği alanda incelemede bulunduğunu söyledi.

Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.

Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:

"Sahada görüldüğü gibi yer yer devam eden yangınlar var. Çevre illerden ekstra dozerler aldık. Edirne, İstanbul, Kırklareli, çevre il ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Yangını çevirmeye çalışıyoruz. En önemlisi saat 06.00 gibi birkaç saat sonra toplamda 21 hava aracı bölgemizde olacak. Planlandı, az önce orman genel müdürümüzle konuştuk. 21 hava aracı önemli. Yaklaşık 104 aracımız var. Ekstra araçlar geliyor. Bir kaza bela olmazsa, yangını kontrol altına almayı ve soğutma çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."

Bir gazetecinin Yangının çıkış sebebi nedir?" sorusuna Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz." yanıtını verdi.

Yangının askeri bölgeye sıçradığı iddialarını yanıtlayan Soytürk, yangının Tekirdağ sınırında herhangi bir askeri bölgeye sirayet etmediğini kaydetti.

Soytürk, söz konusu askeri bölgenin Çanakkale sınırlarında olduğunu sözlerine ekledi.

TEKİRDAĞ'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Karadan müdahalemiz devam ediyor. Gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü planlamasını yaptı, müdahale edilecek. Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok. Gün doğunca hava araçları devreye girince, yangın hissedilir şekilde kontrol altına alınmış olacak."

ÇANAKKALE AYVACIK'TA ÇIKAN ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, etkisini kısmen azaltmakla birlikte yangının devam ettiğini söyledi.

Toraman, yangın nedeniyle 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.

Halen 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye ve yaklaşık 300 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

"Gün içinde rüzgar çok şiddetliydi. Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı. Etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Dolayısıyla bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Havanın kararmasıyla beraber hava araçlarımız maalesef uçamıyorlar. Sabah günün aydınlanmasıyla saat 06.00'da, 4 uçağımız ve 2 helikopterimiz Ayvacık bölgesindeki yangına müdahale için hazır bekliyor. Şu an için yerleşim yerine ilave bir tehdit söz konusu değil. Tedbiren Çamköy'ü tahliye etmiştik. Yangın henüz oraya sirayet etmedi. Bunun dışında hem Gelibolu tarafında hem de Ayvacık tarafında şu an için tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Takip ediyoruz."

Tuzla köyündeki jeotermal santraline ilişkin olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Toraman, santrale gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

Yangın nedeniyle ölen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğunu ifade eden Toraman, hem binalara hem de hayvan kayıplarına yönelik tespit çalışmalarına yarın sabah itibarıyla başlanacağını kaydetti.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangında bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekiplerin müdahalesi sürüyor.