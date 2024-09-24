Çiğli Belediyesi çalışanları, maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında verilmediği gerekçesiyle iş yavaşlatma kararı alırken, sokaklar adeta çöpe döndü.

Çöplerin toplanma aralığının uzaması üzerine çöp kutuları doldu, çöpler kutuların etrafına taştı. Çiğli Belediyesinin hizmet binası yakınlarında bulunan çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar atık poşetlerini yerlere bıraktı.

Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Suzan Polat, gazetecilere 1978 yılından bu yana Çiğli'de yaşadığını söyledi.

Çöpler nedeniyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu, sinek ve farelerin çoğaldığını ifade eden Polat, çocuk parkı çevresindeki atıkların da çocuklar için risk oluşturduğunu kaydetti.

Polat, konuyla ilgili ilçe belediye başkanı ile görüşmek istediğini dile getirerek, "Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, 'Sizinle görüşemez müsait değil.' dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım? Başkan göreve geldiğinden beri sürekli eylem oluyor. Bizim günahımız ne?" dedi.