  • Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi
Güncel

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 şüpheli, işletme sahibinin müdahalesi ve yardım çığlıkları üzerine panikleyerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:55
Olay, Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Durumu fark eden işletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

KUYUMCUDA SOYGUNU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya girdiği, işletme sahibinin bağırması üzerine panikleyerek kaçtıkları anlar yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.

