İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ‘Çığlık ve silah seslerinin geldiği ekili alan didik didik arandı
Güncel

‘Çığlık ve silah seslerinin geldiği ekili alan didik didik arandı

Adıyaman'da, buğday tarlası içerisinden gelen ‘Çığlık ve silah sesleri' polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri ekili alanı didik didik taradı.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 08:11 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:11
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Esentepe Yolu üzerinde bulunan bir buğday tarlası içerisinde çığlık ve silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 50 dönümlük arazinin çevresini sarmaya başladı. Arazinin etrafının çevrilmesi sonrasında polis ekipleri ekili alan içerisine girerek burada arama yaptı. El fenerleriyle aramalarda bulunan polis ekipleri aynı zamanda arazi ortasına taşına bilir aydınlatma direği de kurdu. Yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmalara rağmen esrarengiz çığlık sesleri ile silah seslerinin nedenine ulaşılamadı. Polis ekipleri tarlada bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Protestocular köle tacirinin heykelini böyle devirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.