İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2962
  • EURO
    48,3932
  • ALTIN
    4807.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çığlıkları polise bildirildi! Vicdansızlardan 3,5 yaşındaki çocuğa işkence
Güncel

Çığlıkları polise bildirildi! Vicdansızlardan 3,5 yaşındaki çocuğa işkence

Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı. Çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Çığlıkları polise bildirildi! Vicdansızlardan 3,5 yaşındaki çocuğa işkence
ABONE OL

Konya'nın Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'nde dün gece, bir evden çığlık atan çocuk sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darbedilmiş 3,5 yaşındaki bir erkek çocukla karşılaştı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, çocuğun evde bulunan annesi H.A. ve kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.