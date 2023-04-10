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Güncel

Cihangir İslam, Abdüllatif Şener ve Mehmet Bekaroğlu liste dışı kaldı

2018 seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan eski Saadet Partili Cihangir İslam, yeni dönemde listelere giremedi. İslam'ın yanı sıra Abdüllatif Şener ve Mehmet Bekaroğlu da liste dışında kalan isimlerden oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Cihangir İslam, Abdüllatif Şener ve Mehmet Bekaroğlu liste dışı kaldı
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler dün itibariyle milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni isim Meclis'e girecekken, 27'nci dönemde milletvekilliği yapan bazı isimler listelere giremedi.

Bunların başında 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti ve ortak liste çalışması nedeniyle çoğu milletvekilini bir daha listeye almayan CHP oldu.

İSLAM, ŞENER, BEKAROĞLU VE BAZI DİĞER İSİMLER LİSTE DIŞI KALDI

Özellikle CHP'de Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam gibi isimler yeni dönemde listelere giremedi.

Bu isimler içinde en dikkat çekenlerden biri de hiç kuşku yok ki Cihangir İslam...

Bilindiği üzere 2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

SKANDAL 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI HALA AKILLARDA

Yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan İslam, geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmişti.

İslam konuyla ilgili, "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım." ifadelerini kullanmıştı.

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