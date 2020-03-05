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Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçilen milletvekili Cihangir İslam, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Meclis'te 1 milletvekili kaldı.

05 Mart 2020 Perşembe 09:21 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:31

Saadet Partisi'nin 4 Haziran seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Cihangir İslam, partisinden İstifa etti. İstifasını sosyal medyadan duyuran  İslam, "4 Mart 2020 itibarı ile Saadet Partisi'nden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karadır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok, Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Yoldayım. Yakında açıklama yapacağım. Selam ve Saygı ile" açıklamasında bulundu. 

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 1'e düşerken bağımsız vekil sayısı ise 7'ye yükseldi.

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