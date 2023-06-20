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Cihat Yaycı ''Türkiye Yüzyılı'nda Mavi Vatan'' söyleşisinde konuştu

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen tarafından Dost Meclisi toplantısına katılan Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Türkiye Yüzyılı'nda Mavi Vatan' konulu söyleşide konuştu.

AA20 Haziran 2023 Salı 22:42 - Güncelleme:
Cihat Yaycı ''Türkiye Yüzyılı'nda Mavi Vatan'' söyleşisinde konuştu
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Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur yaptı.

Yaycı, söyleşide "Mavi Vatan" doktrinini ve görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda çizdiği haritayı anlattı.

Mavi Vatan haritasını 18 yılda çizdiğini dile getiren Yaycı, şunları kaydetti:

"Bazıları zannediyor ki, eline cetveli kalemi alıp bu harita kolaylıkla çiziliyor, böyle değil. Bu haritayı çizmek için bütün kıyıları tek tek dolaşmak lazım. Hesaplayıp kitaplayıp koordinatları bulacaksınız sonra uluslararası hukuk prensiplerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararları, denizcilik mahkemelerinin verdiği kararlardaki prensipleri dikkate alacaksınız ve coğrafi, hukuki ve uluslararası ilişkiler bağlamında bu haritayı ortaya koyacaksınız ki dünyaya ilan edebileceksiniz."

Haritanın hukuka ve ilme uygun olmaması halinde önce Türk milletini mahcup edeceğini söyleyen Yaycı, "Şu ana kadar bizim bu haritamıza hukuken karşı çıkan hiç kimse olamadı. Siyasi itirazları oldu, onlar da bizim deniz alanımızda hak iddia ettiler." dedi.

Bir ülkenin denizden ve karadan oluştuğunu ifade eden Yaycı, "Mavi Vatan'da biz ne demek istiyoruz? Kazandırmak istediğimiz ne? Aslında özetle şu; ülke sadece karadan oluşmaz, ülke aynı zamanda denizden de oluşur. Ülke deyince hem denizi hem karayı birlikte ölçmek lazımdır. Bunu Türk milleti çok kez söylemiş çok kez de unutmuş. Ben tekrar hatırlatan birisi oldum." diye konuştu.

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