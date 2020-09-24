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Çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşadı

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:58
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Olay, Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçesine giden Fahri Koç, cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düştü. Ağır yaralanan Fahri Koç, yakınlarının çağırdığı ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edilen Fahri Koç, yolda hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Koç’un cansız bedeni Taşkent Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yarın köyünde defnedilecek.

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