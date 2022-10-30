Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle bantlardan inerek üretim serüvenine başladı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi ilk aracın banttan inmesi sonrasında birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

"BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI"

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretimi yapılan 'Anadolu Kırmızısı' TOGG'u banttan indirdi.

KARAKAŞ VE EKİBİNİN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi aracın banttan inmesi sonrasında birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

"'ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR' DİYECEKLER."

Ayrıca Türkiye'nin hedeflerinin büyük, vizyonunun geniş ve inancının tam olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta 'milli' diyoruz, 'yerli' diyoruz. Milli teknoloji hamlemizin rehberliğinde savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa, her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."