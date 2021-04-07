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Çilingir çağırmak yerine, belinden bağladıkları halatla genci eve soktular

Antalya'da dairesinin anahtarını unutan ev sahibi, çilingir çağırmak yerine, beline halat bağlattığı genci açık balkon penceresinden dairesine soktu. O anlar, cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:53
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İlginç olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Oturduğu ikinci kattaki dairenin anahtarını içerde unutan ev sahibi, bir genci halat yardımıyla evine soktu. Birinci kat balkonunda beline halat bağlanan genç, üçüncü kattaki arkadaşları tarafından, kilitli olan ikinci kattaki daireye doğru çekildi. Bina önündeki bir kişi de halatı çeken kişileri, "Oldu, oldu çek çek. Girdi tamam, az sal" şeklinde talimatlarla yönlendirmeye çalıştı.

Arkadaşlarının gülüşmeleri arasında genç daireye girdi. O anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, daire sahibinin, "Tamam aç kapıyı Turan" sözleri de kamera kayıtlarına yansıdı.

Çilingire 50 lira vermemek için insan hayatını tehlikeye atan daireye girme anları sosyal medyada tepki gördü.

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