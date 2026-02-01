CİMER ''Aile ve Nüfus 10 Yılı'' başvuru türü açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modern çağın aile kurumu üzerinde yol açtığı tahribatların önüne geçmek, aileyi her türlü tehdit ve saldırıya karşı güçlendirmek ve savunmak üzere 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan etti. İş hayatından eğitime, kültürden şehir planlamasına, teknolojiden sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, millet-devlet arasında bir iletişim köprüsü olarak önemli görevler yürüten CİMER'i, vatandaşların Aile ve Nüfus 10 Yılı odaklı duygu ve düşüncelerini, görüş ve önerilerini almak üzere projeye dahil etti. CİMER Başvuru Portalına Yönetime Katıl kategorisi altında "Aile ve Nüfus 10 Yılı" başlığı eklendi. CİMER Aile ve Nüfus 10 Yılı Başvuru Türü, vatandaşların kullanımına açıldı.

AİLELERDEN 21 BİNE YAKIN BAŞVURU GELDİ

2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmesi ardından 20 Ocak 2025 itibarıyla "2025 Aile Yılı" başvuru türü CİMER "Yönetime Katıl" konu başlığı altında faaliyete alınmıştı. CİMER'e Aile Yılı konulu yapılan toplam başvuru sayısı 20 bin 684 oldu. Başvuruların yarıdan fazlasını "talep" başvuruları oluşturdu. Başvuruların yarıya yakını 27-35 yaş aralığındaki vatandaşlardan geldi. Aile Yılı konulu başvuruların yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadınlar tarafından yapıldı. Başvurular en çok İstanbul'dan gelirken, Aile Yılı konulu başvuru sayısında Ankara, İzmir ve Gaziantep de öne çıkan diğer iller oldu.

TALEPLER CİMER ARACILIĞIYLA KARŞILIK BULDU

CİMER'e başvuru yoluyla iletilen talepler başta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olmak üzere ilgili kamu kurumlarına rapor edildi. Vatandaşların başvurularında öne çıkan; anneye yarım gün çalışma hakkından doğum izinlerinin yeniden düzenlenmesine, evlilik kredisinden aile birliğini gözeten tayin ve atamalara ailelerin birçok talebi CİMER aracılığıyla karşılık buldu. Yüzlerce vatandaştan teşekkür başvuruları iletildi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Aile yılı kapsamında memur anneye verilen yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaya başlayan Erzurum Palandöken'den bir anne "2 yaşındaki bebeğimle sadece 4 saat ayrı kalıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye yazdı. Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olarak görev yapan bir vatandaş, Aile Yılı nedeniyle KYK yurtlarının personele açılmasından dolayı teşekkür ederken, "4 tane çocuğumla ilk defa ailecek deniz tatiline gidebildik. Teşekkürlerimi sunar, her yıl devam ettirilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı. Konya Şehir Hastanesi'nde hemşirelik yapan bir vatandaş, Aile Yılı kapsamında sözleşmeli hemşireler için eş durumu mazereti tayinine yönelik yasa tasarısı hazırlığından duyduğu mutluluk üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CİMER üzerinden ilettiği teşekkür mesajında, "Hem aile birliğimizi sağlama çalışmalarınız, hem de bize sunduğunuz imkanlar için çok teşekkür ederim" diye yazdı.

AİLENİN NABZI CİMER ANKETİYLE TUTULDU

CİMER 2025 Aile Yılı çalışmaları kapsamında halkın nabzını doğru bir şekilde tutmak amacıyla vatandaşların gönüllü katılımı ile bir kamuoyu araştırması da uygulandı. Aile kurumuna yönelik güncel toplumsal algının değerlendirilmesi hedeflenen anket sonuçları, Türk aile yapısının hala toplumdaki en değerli kurum olduğunu ortaya koydu. 18-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12.875 erkek, 7.548 kadın olmak üzere ülkenin her yerinden ve toplumun tüm kesimlerinden toplam 20.423 kişinin gönüllü katılımıyla gerçekleşen ankette; "Aile içerisinde yaşanan sorunlarda ilk nereden yardım almayı tercih edersiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 47,51'i "aile büyükleri" yanıtını verirken yüzde 36,83'ü uzman kişilerden yardım almayı tercih ettiğini ifade etti. İlk iki yanıtı, yüzde 8,17 ile "kamu kurumları" izledi. "Aile kurumuna en çok neyin zarar verdiği" vatandaşların yüzde 38,57'lik büyük kısmı "TV programları/sosyal medya" yanıtını verirken, aynı soruya vatandaşların yüzde 34,25'i "Aile içi şiddet ve iletişimsizliğin", yüzde 20,79'u "Dini ve kültürel değerlere olan bağlılığın azalmasının" aileye zarar verdiği düşüncesini bildirdi. "Ailenin korunması için öncelikle uygulanması gereken kamu politikası nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 37,40'ı "Aile içi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması" yanıtını verirken, bu öneriyi yüzde 29,03'lük oranla "Doğum yardımlarının arttırılması, doğum sürelerinin uzatılması vb.", yüzde 17,84'lük oranla "Evliliğin teşvik edilmesi" yanıtı izledi.

CİMER araştırma sonuçları halkın aile kurumuna verdiği önem varlığını muhafaza ettiğini ortaya koydu. Halkın büyük çoğunluğu, aileyi toplumsal istikrarın, kimlik aktarımının ve sosyal bütünlüğün temel aktörü olarak görüyor. Araştırma sonuçları, toplumun aile yapısına değer verdiğini, bu yapıyı tehdit eden unsurlar konusunda farkındalığa sahip olduğunu ve aileyi destekleyecek kamu politikalarına açık bir beklenti içerisinde bulunduğunu da gösterdi. Araştırmada, aile içinde yaşanan sorunlarda yardım alınan ilk kişilerin aile büyükleri olması da yine toplumun aile ve kültür aktarımına verdiği önemin sürdüğünü ortaya koyuyor.