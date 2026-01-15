CİMER başvuruları üzerinden algı operasyonu: Dezenformasyona geçit verilmedi

DMM'den yapılan bilgilendirmede, söz konusu paylaşımların spekülasyon amaçlı ve kurgusal nitelikte olduğu vurgulanarak kamuoyunun bu içeriklere itibar etmemesi istendi.

Açıklamada, 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği hatırlatılarak, yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren, somut bilgi ya da belgeye dayanmayan başvurular ile amacı ve konusu anlaşılmayan müracaatların işleme alınmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.