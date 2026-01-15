İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

CİMER başvuruları üzerinden algı operasyonu: Dezenformasyona geçit verilmedi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, velilerin öğretmenler hakkında CİMER'e başvurduğu iddia edilen metinlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
CİMER başvuruları üzerinden algı operasyonu: Dezenformasyona geçit verilmedi
DMM'den yapılan bilgilendirmede, söz konusu paylaşımların spekülasyon amaçlı ve kurgusal nitelikte olduğu vurgulanarak kamuoyunun bu içeriklere itibar etmemesi istendi.

Açıklamada, 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği hatırlatılarak, yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren, somut bilgi ya da belgeye dayanmayan başvurular ile amacı ve konusu anlaşılmayan müracaatların işleme alınmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

