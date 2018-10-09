CİMER başvurusu nasıl yapılır CİMER başvuru sorgulama ekranı! CİMER nedir ne işe yarar? CİMER şikayet hattı merak ediliyor. Vatandaşlar CİMER şikayet başvurusu hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır. CİMER başvuru işlemleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merekezi’nin resmi internet adresi olan “cimer.gov.tr” üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E DEVLET CİMER BAŞVUSU NASIL YAPILIR?

Kurumun kendi internet adresi üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerden e-devlet başvurusuna oranla daha fazla bilgi isteniyor. Bu nedenle e-devlet üzerinden yapılan CİMER başvuruları daha pratik ve hızlı oluyor. E-devlet’te istenilen bilgiler halihazırda yer aldığı için başvurular daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

CİMER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Herhangi bir konuda başvurusu yapılan istek, öneri ve şikayetin sonuçlarını öğrenmek için yine kurumun internet adresi üzerinde bulunan bilgilerin doldurulması ardından “başvuru sorgulama” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Öte yandan e-Devlet üzerinden başvuru sonucu sorgulamak isteyenler ise “https://www.cimer.gov.tr/Basvuru/Basvurularim” adresinden sonuçlarını öğrenebiliyor.

CİMER NEDİR, NASIL İŞLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adını taşıyan birim, tıpkı BİMER gibi, bir halkla ilişkiler merkezi gibi hareket ediyor. Vatandaşın sorunlarına çare arayan bu birim bakanlıklarla koordineli olarak çalışıyor. Saray'dan antetli kâğıtlarla gelecek talepler, bakanlıklar tarafından çözüme kavuşturuluyor ve tekrar Cumhurbaşkanlığı'na çözümle ilgili bilgiler veriliyor.

CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.