CİMER nedir başvuru sorgulama nasıl yapılır? (CİMER şikayet portalı kullanıcı girişi)

CİMER başvuruları ile vatandaşın sorunlarına çare aranmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarla doğrudan iletişim kurabilmenin en kısa ve en hızlı yolu CİMER, vatandaşların şikayet, istek ve ihbarlarını yapabileceği bir başvuru platformudur. İnternet üzerinden araştırılan konuların başında yer alan CİMER başvuruları nasıl yapılır? Dilekçe nasıl yazılır? sorularına ilişkin detayları bu haberimiz üzerinde derledik.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için iki farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için (https://www.cimer.gov.tr/) internet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan sayfadaki ad, soyad, anne kızlık soydı ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi anlamına geliyor. 2018 yılında CİMER'e 2 milyon 870 bin 879 başvuru yapıldı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapılmıştır. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır. Başvurulara verilen cevap sayısı 2 milyon 959 bin 895'tir'

Altun, kamuoyunda CİMER olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin yeni yapılanmada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uhdesinde hizmet verdiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim köprüsünü devamlı surette açık tutarak katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru haline geldi." diye konuştu.



CİMER'in "devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek" bağlamında çok önem verdikleri bir sistem olduğunu vurgulayan Altun, vatandaşların CİMER aracılığıyla doğrudan bir şekilde yönetim süreçlerine katıldıklarını, eleştirilerini ve şikayetlerini ilettiklerini kaydetti.



Altun, demokrasinin yapı taşlarından olan hak arama ve bilgi edinme hakkının, halka yakın bir yönetim anlayışının oluşması, kamu hizmeti sunumunda eşitlik, halkın denetimine açıklık ve hükümet uygulamalarında saydamlık ilkelerinin vücut bulması yönünden çok önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde kadim insan haklarından olan dilekçe hakkının kullanımını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi vatandaşların demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimi sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER, dünya genelinde elektronik başvuru alma sistemine geçen öncü sistemler arasındadır. CİMER, hükümetimizin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara kaynaklık etmektedir.



Aynı zamanda bu sistem, vatandaşlardan gelen geribildirimlerin ölçülmesi ile birlikte halkla ilişkiler kavramının önemini tüm kamu teşkilatına yaymayı amaçlamaktadır. CİMER, 2002'den bu yana halkı iktidarın merkezine taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, vatandaşlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen her türlü istek, şikayet, ihbar ve görüş/önerileri değerlendirerek; başvurularının etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere görev yapmaktadır."



- "BAŞVURULARIN YÜZDE 93'Ü ELEKTRONİK ORTAMDA"



Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere oluşturulan CİMER sisteminin, yalnızca başvuruların alınıp ilgili kuruma gönderildiği bir yönetim tarzıyla çalışmadığına işaret eden Altun, aynı zamanda başvuruların yoğunlaştığı konular ve toplumsal anlamda özel önem verilmesi gereken hususlar ile ilgili raporlama çalışmaları yapmak suretiyle yetkili makamların haberdar edildiğini söyledi.



Elektronik bir kamu hizmeti olan CİMER'in bu sayede görevli kamu personelinin performans ölçümünün yapılmasına da imkan tanıyan bir hizmet olma özelliği taşıdığının altını çizen Altun, "Kırtasiyeciliği azaltma hedefi doğrultusunda yola çıkan CİMER'e vatandaşlarımız tarafından yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 93'ü elektronik ortamda, 'www.cimer.gov.tr' ve e-Devlet üzerinden yapılmakta ve bu başvurulardan yüzde 65'i ise cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında şahsen müracaat, mektup/faks ve ALO 150 telefon hattı kanalıyla da başvurular almaktayız. CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapılmıştır. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır. Başvurulara verilen cevap sayısı 2 milyon 959 bin 895'tir." bilgisini paylaştı.



Altun, bazı başvurulara birden fazla cevap verilebildiğine değinerek, şunları kaydetti:



"En fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya'dan yapıldı. Başvuru yapanların yaklaşık yüzde 69'u erkek olup başvuranların büyük bir çoğunluğu 27-35 yaş aralığında. Başvurulara verilen cevap sonrasında isteyen kişiler gönüllü olarak anket çalışmasına katılabilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde ankete katılan yaklaşık 270 bin kişi, sistemin genel değerlendirmesine olumlu yanıt vermiştir.



2019'da ise 17 Şubat itibarıyla CİMER'e başvuru sayısı 460 bine ulaşmıştır. Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kamu kurumları; kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda CİMER'e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, bu kanundaki ilke ve prensipler gözetilerek konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılmamaktadır."



- "GÜNLÜK ORTALAMA 10 BİN BAŞVURU"



Vatandaşlar tarafından yapılan günlük ortalama 10 bin başvurunun okunarak bu başvuruların ilgili mercilere sevk edildiğini dile getiren Altun, "Bu sistemde kullandığımız otomasyon özelliği sayesinde başvurular bilgimiz dahilinde ilgili kuruma direkt olarak ulaşmakta ve en kısa sürede sonuçlandırılması için tedbirler alınmaktadır." dedi.



Altun, Başkanlık personeli tarafından ilk değerlendirmesi yapılan başvurunun, gereği için ilgili kuruma sevk edildiğini belirterek, başvurulara gerekli işlemlerin ülke genelinde yaklaşık 38 bin idari birimde görevli 80 bin kamu personeli tarafından yapıldığını bildirdi.



CİMER'e yapılan başvuruların yüzde 99'unun kurumlara sevk edildiğini aktaran Altun, "Örneğin bir belediyenin sunmuş olduğu hizmet ile ilgili şikayet Başkanlığımızın bilgisi dahilinde sorunun çözüm yeri olan ilgili belediyeye iletilmektedir. Buna karşılık bir kurum yöneticisi ile ilgili şikayet veya ihbar başvurusu, o yöneticinin üst makamına gönderilmekte ve sistem üzerinden yapılan maskeleme (karartma) ve sevk edilemeyecek kurumun sistem üzerinden seçimi ile başvurunun sistem üzerinden şikayet edilen kişiye ulaşmasının önüne geçilmektedir." ifadelerini kullandı.



Fahrettin Altun, tüm bu sürecin denetiminin ise merkezden sağlandığını dile getirerek, başvuru sahibinin bilgilerinin ilgisiz üçüncü şahıslara ulaşması halinde ise adli ve idari soruşturmanın yapılması hususunda gecikmeksizin ilgili mercilerle koordinasyon sağlandığını anlattı.







- EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK



Kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek yapılan ihbar başvurularında ise söz konusu bilgilerin yalnızca konuyla ilgili inceleme soruşturma yapmakla görevlendirilen müfettişler ile savcı ve yargı makamlarına verildiğini belirten Altun, "Hafta sonu ve resmi tatiller dahil senenin her günü başvurunun yapılabildiği CİMER önümüzdeki süreçte bu dinamikliğini koruyarak başta cevap verme süresinin azaltılması ile nitelikli cevaplar verilmesi olmak üzere tüm işlem sürecinde denetimlerini artırmayı ve bu amaçla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırmayı hedeflemektedir." dedi.

CİMER NEDİR?



CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), her Türk vatandaşının Anayasal hakkı olan dilekçe ve başvuru hakkının daha etkin kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan birimdir. Vatandaşlar CİMER'e kamu kurum veya kuruluşları ile yaşamış oldukları bütün problemlerinden dolayı başvuruda bulunabilirler. Amaç, vatandaşların sorunlarının hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır.

CİMER'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Şimdilik iki şekilde CİMER’e başvuru yapılıyor. Birincisi; cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde bulunan CİMER başvuru formunu doldurmaktır. Bu yolu seçecek iseniz siteye girip e posta adresini yazmanız ve dilek, görüşlerinizi paylaşmanız yeterlidir. Sonrasında CİMER sizden aldığı talebi ilgili makama iletip sorunu çözmeye çalışacaktır.



CİMER’e başvurmanın ikinci yolu ise;



E-devlet üzerinde bulunan ‘CUMHURBAŞKANINA YAZIN’ uygulaması sayesinde başvuru yapabilirsiniz. Yazdığınız metin CİMER’e gidecektir. Direkt olarak cumhurbaşkanına gitmeyecektir. Bunu belirtmekte fayda var.



CİMER yakın zamanda BİMER kadar yaygınlaşıp, vatandaşların hepsinin kullandığı bir sistem olacaktır.



Kamu haberleri, güncel, teknolojik, bilimsel ve daha birçok konudaki olaylardan haberdar olmak için her zaman ki gibi kamupersoneli.net sitesini takip edebilirsiniz. Dünya’yı avuçlara taşıyan telefonlarınıza, android uygulamamızı yüklemeniz takip etmekte fayda sağlayacaktır.

Ardından da tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra 1500 karakterle istek ya da şikayetinizi yazmanız ve varsa dosya eklentsi de yapmanız istenir. Son olarak yapacağınız istek ya da şikayetin hangi bakanlığı doğrudan ilgilendirdiği sorulur. Bu adımı doğru tamamlamak başvurunuzun daha hızlı ilgili birime ulaşmasını sağlar. Örneğin; SGK ile ilgili bir şikayetiniz varsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmalısınız. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra mail adresinize başvurunuzla ilgili takip bilgileri gönderilir. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır. CİMER’e her gün yalnızca bir defa başvuru yapılmaktadır.



Bunun haricinde e-Devlet sistemi ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına, e-Devlet dışındaki başvuruların yanı sıra, posta, faks, e mail veya elden başvuru da yapılabilmektedir.



CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ



CİMER'e yazılacak olan şikayet ve talep dilekçelerinde, öncelikli olarak gereksiz detaylara girmeden istenilen talep veya şikayet açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. CİMER şikayet ve talep dilekçesinin anlaşılır olması, talep veya şikayetin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.



CİMER şikayet ve talep dilekçelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında yazılan dilekçelerde bir talebin veya şikayetin olmamasıdır. İkinci olarak da yazılan şikayet veya talep dilekçelerinin imla kurallarına dikkat edilmeden okunaksız ve özensiz olarak yazılmasıdır. Bunlara mutlaka özen göstermeniz faydanıza olacaktır.



Dilekçe örneği;



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM

MERKEZİ MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – ANKARA



BAŞVURAN : Ad, Soyad, adres ve iletişim bilgileri

TALEP KONUSU :

AÇIKLAMALAR :



1-…(Bu kısıma gerekli açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.)

2-…



SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ilgili sorunun giderilmesi

saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/…



(Not: Açıklamalar ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.)