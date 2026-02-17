İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

CİMER üzerinden algı operasyonu patladı... DMM iddiaları çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu ve sistemin 'ihbar kültürü' yarattığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

17 Şubat 2026 Salı 15:00
CİMER üzerinden algı operasyonu patladı... DMM iddiaları çürüttü
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddialara değinilerek, CİMER'in, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizması olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "CİMER'e yapılan her başvuru, otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır." bilgisine yer verildi.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca "yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar" ile "başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan" başvuruların ise işleme alınmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur."

