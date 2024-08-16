İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7031
  • EURO
    37,0867
  • ALTIN
    2696.41
  • BIST100
    9921.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''CİMER'e başvuran üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği'' iddiasına yalanlama
Güncel

''CİMER'e başvuran üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
''CİMER'e başvuran üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın manipülasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

  • CİMER
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.