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CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi

Gaziantep'te aile büyükleri onaylamadığı için evlenemeyen çift, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) damadın yaptığı başvurunun ardından, kurum amirlerinin devreye girmesiyle bir süre önce evlendi.

AA24 Mart 2024 Pazar 11:28 - Güncelleme:
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
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Kentteki bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi.

CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti.

Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte altın hediye etti.

- "1,5 AY SONRA KAYINBABAM DA İKNA OLDU"

Doğan, AA muhabirine, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada e-Devlet sistemine girerek CİMER'e şikayette bulunduğunu belirten Doğan, şunları anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı, müftülüğe, valiliğe gelmemi istediler. Kötü bir şey mi yazdım diye düşündüm. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım 'kızı sana isteyelim' dedi. Ailemi aradılar, 'siz istemezseniz biz gidip isteyeceğiz' dediler. Böyle söyleyince aileme de cesaret geldi. Daha sonra olaya Fatma Şahin dahil oldu, 'siz kızı alın, evinizin eksiklerini ben tamamlayacağım' dedi. Allah razı olsun, öyle de oldu. 1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu, 'artık bu iş olsun' dedi. Öyle böyle biz şu an bir yıllık evliyiz. Şu an çok iyiyiz, Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, istediğimiz buydu, o da oldu."

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