Çin Devlet Başkanı'ndan Maduro açıklaması! ABD yönetimini hedef gösterdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyduğu operasyona tepki göstererek, 'Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı.' ifadelerini kullandı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 09:17
Çin Devlet Başkanı'ndan Maduro açıklaması! ABD yönetimini hedef gösterdi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyanın kargaşa içinde olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.

Trump: Venezuela'da doğru zamanda seçimler yapılacak

Trump'tan şirketlere Venezuela şartı

Miçotakis'in Venezuela tavrı Atina'da kriz çıkardı

Maduro gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye çağrı

Maduro'nun yerine geçen isim belli oldu
  • uluslararası hukuk
  • devlet başkanları
  • Şi Cinping
  • seçilmiş liderler

