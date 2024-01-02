İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7405
  • EURO
    32,6297
  • ALTIN
    1978.24
  • BIST100
    7614.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çin medyasının ''Türk Boğazları'' yalanına dahil oldular!
Güncel

Çin medyasının ''Türk Boğazları'' yalanına dahil oldular!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA2 Ocak 2024 Salı 17:01 - Güncelleme:
Çin medyasının ''Türk Boğazları'' yalanına dahil oldular!
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal "savaş" olarak tanımladığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların savaş gemilerine Boğazları kapattığı belirtildi.

Türkiye'nin 1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uyguladığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Karadeniz'de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir. Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi' iddiası doğru değildir."

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • mayın avlama gemileri
  • Karadeniz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.