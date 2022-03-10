İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9167
  • EURO
    16,5084
  • ALTIN
    960.108
  • BIST100
    2040.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çin, Rusya'nın talebini reddetti! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Güncel

Çin, Rusya'nın talebini reddetti! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Rusya, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini duyurdu. Çin'den istediğini alamayan Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacak.

Star Gazetesi10 Mart 2022 Perşembe 16:44 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 16:59
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 15. gününe girerken ABD, AB ve İngiltere, Rus ekonomisine zarar verecek çok sayıda yaptırımı uygulamaya koydu. Batının yaptırımlarının ardından Rusya'ya bir darbe de müttefiki Çin'den geldi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Valery Kudinov, MRO Russia & CIS konferansında yaptığı açıklamada, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini açıkladı.

Kudinov, "Bildiğim kadarıyla Çin'e bir talepte bulunulduğuna dair bilgiler var, ancak Çin bunu yapmayı reddetti. Başka ülkelerde arayacağız. Belki ortaklarımız, Türkiye veya Hindistan aracılığıyla. Her şirket kendi başına bir anlaşmaya varacak, biz (Rosaviatsiya) ise sadece bu kısımları yasallaştırmaya yardımcı olacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.