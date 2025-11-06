Çin-Türkiye Gastronomi Festivali… Emine Erdoğan'dan kültürel etkileşimi derinleştiren lezzet vurgusu

Ankara'da bir otelde düzenlenen festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin'in yanı sıra davetliler katıldı.

Festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı okundu.



Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Çin-Türkiye Gastronomi Festivali'nin düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Dünyanın en eski medeniyetlerinden olan Çin ve Anadolu, köklü mutfak geleneklerine sahip iki dost diyardır. Her iki ülkenin mutfakları şifa dolu reçeteleri, çevreye duyarlı ve israfı önleyen pişirme teknikleri, cömertliğin ve insan sevgisinin simgesi olan bereketli sofralarıyla, dünyanın en saygın gastronomi gelenekleri arasında yer almaktadır. İnanıyorum ki bu festival, halklarımız arasındaki kültürel etkileşimi daha da derinleştirecek, karşılıklı anlayış ve dostluk bağlarımızı güçlendirecektir. Bu vesileyle, etkinliğin düzenlenmesinde başta Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği olmak üzere emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyor, festivalin başarılı geçmesini diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, burada yaptığı konuşmada, kadim İpek Yolunun iki ucundan gelen iki büyük medeniyeti Çin ve Türk kültürünün mutfak geleneklerinin yer aldığı bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çin kültürünün 5 bin yıllık geçmişiyle sadece bir lezzet geleneği değil yaşam felsefesi olduğuna işaret eden Yazgı, yemeğin Çin kültüründe sağlık, felsefe ve ahlakla iç içe olduğunu ve kullanılan her malzeme ve pişirme biçiminin incelik taşıdığını dile getirdi.

"TÜRK VE ÇİN MUTFAKLARI FARKLI COĞRAFYALARDA AYNI FELSEFENİN İKİ AYRI LEZZETİ"

Yazgı, aynı anlayışın Türk mutfak kültüründe de yemeğin dengeli beslenme ve şifa olarak bulunduğunu aktararak, "Türk ve Çin mutfakları bu yönüyle iki farklı coğrafyada yeşermiş aynı felsefenin iki ayrı lezzet dilidir." dedi.

İpek Yolu'nun sadece ticaretin değil, kültür, bilgi ve lezzetin de yolu olduğuna dikkati çeken Yazgı, "Türkiye ile Çin arasındaki dostluğun karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler üzerine kurulu bu işbirliği ruhuyla gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang da Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'i ziyaretinin ardından liderlerin vardığı mutabakatı ilerletmeye karar verdiklerini ve bu nedenle kültürel etkileşim çerçevesinde bu festivali düzenlediklerini söyledi.

Çin ve Türkiye'nin köklü bir tarihe ve zengin geleneksel kültürlere sahip iki kadim medeniyet olduğunu belirten Ciang, mutfak kültürünün her iki ülkenin de renkli ve zengin kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Ciang, mutfak kültürünün iki ülke halklarının gönlünde son derece önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, Çin mutfak kültürünün binlerce yıllık gelişiminin ardından farklı bölgeleri temsil ettiğini ve dünya çapında ün saldığını aktardı.

Türk mutfağının da kebapları ve çeşitli tatlılarıyla bilindiğini kaydeden Ciang, ülkesinde birçok Türk restoranı olduğunu ifade etti.

Ciang, iki ülke arasındaki gastronomi kültürü alışverişinin sadece damak zevki veya tat alışverişi değil, aynı zamanda medeniyetler arasındaki bir diyalog olduğunu belirtti.

Festival kapsamında Pekin ördeği, Çin böreği, Kung Pao tavuğu, Longjing çaylı karides ve Çin mantısı gibi ülkeye özgü lezzetler misafirlere ikram edildi.

Yazgı ve Ciang, ürünlerin tanıtıldığı stantları inceledi.

Festival, yarın sona erecek.