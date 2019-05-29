29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0449
  • 6,7519
  • 249.464
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cinayet anı bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansımıştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet anının bir işyeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım” dedi

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay 19 Ocak 2019 tarihinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşanmak üzere olan Ali D. ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı.
 
Olaydan sonra katil zanlısı Bayram Can D. hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Bayram Can D.’nin Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık Bayram Can D. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.
 
 
Duruşmada savunma yapan Bayram Can D. eniştesini kasten öldürmediğini, korkutmak amacıyla silah doğrulttuğunu ve silahın nasıl ateş aldığını hatırlamadığını belirtti. Eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını, evde uyuşturucu kullandığını en son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablasının boşanmaya karar verdiğini belirten Bayram Can D. eniştesinin bu durumu hazmedemediği için kapılarına dayandığını kaydetti. 
 
Bayram Can D. savunmasında, “Eniştem sürekli ablama şiddet uygular hakaret ederdi. Ablam eniştemin elinden çok çekti. Evde uyuşturucu da kullanıyordu. Zaten daha önce defalarca kez cezaevine de girip çıktı. En son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Davayı açtık ablam gelip benim yanıma yerleşti. Ben ablama bakıyordum. Olay günü eniştem ablamla beraber kaldığımız binanın önüne geldi. Ablama küfür ederek aşağı inmesini söyledi. Ablam aşağı inmek istemedi ben de çıkmasına izin vermedim. Daha sonra ben balkona çıktım. Beni görünce bana da hakaret ve küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve zeytinlikleri korumak için aldığım pompalı tüfeği yanıma alarak kapıya indim. Ben dışarı çıkarken o da eve doğru geliyordu. Korkutmak için elimdeki silahı enişteme doğrulttum. O esnada o da elini beline attı. Onu korkutmak için kovaladım o esnada elimdeki silah ateş aldı. Nasıl oldu kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Yere yığıldı cansız yatıyordu. Ben de korkup kaçtım. Öldürme kastım yoktu” dedi.
 
 
Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.
 

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile kritik görüşme!

ABD ile kritik görüşme!

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA