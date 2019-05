Cinayet anı bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansımıştı Bursa’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet anının bir işyeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım” dedi