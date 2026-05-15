Cinayet dosyasında kirli pazarlık! Ölüm raporunu 4 milyona sileceklerdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve nüfuz ticareti" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 20 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan O.E. isimli şüpheliye ait cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen video kaydının çözümlemesinde önemli detaylara ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, 01 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili yürütülen tahkikatın, 4 milyon TL karşılığında "intihar" olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yönlendirilmesine ilişkin bir video konferans görüşmesinin yer aldığı tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 4 şüpheliye yönelik ise 15 Mayıs tarihinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.