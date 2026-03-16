İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1756
  • EURO
    50,8183
  • ALTIN
    7082.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinayet gibi kaza! Dehşet anı böyle görüntülendi
Cinayet gibi kaza! Dehşet anı böyle görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 07:34
ABONE OL

Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Fidan ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anına ait güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan hemen sonra olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.