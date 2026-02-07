Ege bölgesi şiddetli sağanak yağmura teslim oldu. İzmir Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı araç, suyla dolan İZBAN alt geçidinde mahsur kaldı. Araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Ekinci araç içinde hayatını kaybetti.

BELEDİYEYE TEPKİ YAĞDI

Hidrolik ustası Mehmet Ekinci'nin bir fabrikada motor tamiri yaptığı ve işini bitirdikten sonra hobi bahçesine gitmek istediği öğrenildi. Ekinci'nin trafiğe girmemek için kullandığı araçla alt geçide girince mahsur kaldığını söyleyen yakınları belediyeye tepki gösterdi.

YÜZ METRE MESAFEDE ACI SON

Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü Muğla Marmaris'te ise ilçe belediyesinin temizlik işleri personeli Zekeriya Şahin'in kullandığı otomobil, seviyesi yükselen derede sel sularına kalıp sürüklendi.

CHP'LİDEN GARİP SAVUNMA

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, felaketi Allah'a havale etti. Yağmurun ve doğal afetlerin siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan CHP'li Güç, şu sözleri kaydetti. "Yağmurlar Allah'tandır. Çok yağdığında sel olabilir, afet olabilir. Kimse bunu istemez. Böyle durumlarda kim olursa olsun elbirliğiyle yardım etmeye koşar."

DEVRİLEN AĞAÇ İKİ KİŞİYİ YARALADI

Aydın Efeler'de ise rüzgarın etkisi ile bir ağaç, cami bahçesinin duvarını yıkarak seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. 2 kişi yaralandı.

BODRUM'DA SEL

Bodrum'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ve motosikletler yolda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bitez Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı da yıkıldı. Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ile bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.