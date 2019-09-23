23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7357
  • 6,298
  • 279.031
  • 100185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cinayet şüphelisi ölen kişinin komşusu çıktı

Adana'da 37 gün önce tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla komşusu ve arkadaşı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2788 Sokak'ta 17 Ağustos'ta müstakil bir evin balkonunda oturanlara motosikletli iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Saldırıda ev sahibi inşaat işçisi Murat Kor (41) ile ablası Münevver Kor (43) yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kor, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ablası Münevver Kor ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Kor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖZEL EKİP OLAYI AYDINLATTI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin yüzlerini bezle gizlediğini, tüfeği de beyaz poşette sakladığını belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin yüzlerinin görünmemesi, motosikletin plakasının da belirlenememesi üzerine ekip, maktulün yakınlarıyla görüşerek yakın zamanda anlaşmazlık yaşadığı kimse olup olmadığını soruşturdu.

Maktulün olaydan kısa süre önce evde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında küfretmesi üzerine komşusu E.İ'nin kendisine tepki gösterdiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı iddiası üzerine polis, bu kişiye yöneldi.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptığı araştırmayla şüpheli E.İ'nin olayın ardından tüfeği aynı mahalledeki arkadaşı M.S'nin evine bıraktığını, bir süre sonra da silahı alıp parçalara ayırarak farklı noktalarda çöpe attığını belirledi.

Daha sonra Elazığ'a kaçıp kuzeninin evinde saklandığı tespit edilen E.İ. ile olay sırasında motosikleti kullandığı ileri sürülen arkadaşı C.A. ve silahı evinde sakladığı iddia edilen M.S. özel ekibin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

- KORKUTMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Cinayet zanlısı E.İ'nin ifadesinde, komşusu Murat Kor'u, eşiyle tartıştığı sırada küfretmesinden dolayı uyardığını, kendisini terslemesi üzerine de korkutmak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bildirildi.

Zanlılardan E.İ. ve C.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Doğa yürüyüşünde acı olay

Doğa yürüyüşünde acı olay

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Geliri olmayana devletten 817 lira

Geliri olmayana devletten 817 lira

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA