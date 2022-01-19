Cinayet zanlısı, dört aylık hamile eşini de öldürüp gömmüş

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:03

Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Nasır A, 8 Ocak'ta karısının kuzeni Muhammet A'yı odunla darbederek yaraladı.



Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi, polis ekiplerince gözaltına alınan Nasır A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nasır A'nın 4 aylık hamile olan karısı Rim A'nın (23) bir süredir ev ve çevresinde görülmemesinden şüphelenen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurduğu özel ekiple çalışma başlattı.

Aynı aileden 6 kişiyi gözaltına alan polis, bir şüphelinin sorgusu sırasında Rim A'nın kocası tarafından öldürüldükten sonra gömüldüğünü iddia etmesi üzerine soruşturmayı genişletti.

- SAZLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

Nasır A'nın evinin çevresinde inceleme yapan polis, bir fabrikanın sazlık alanında yaptığı kazıda kayıp kadının cesedine ulaştı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendirilen Rim A'nın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zanlının, bir tartışma sonucunda karısını öldürdüğü, olaya şahit olan kuzeni Muhammet A'yı da tanık olmaması amacıyla darbettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nasır A'nın gözaltına alınan 6 yakınının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

