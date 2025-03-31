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Cinayetin adresi İstanbul Pendik: Plakasız otomobilin içinden taradılar

Pendik'te bir iş yerine plakası olmayan otomobil içinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Cinayetin adresi İstanbul Pendik: Plakasız otomobilin içinden taradılar
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki bir restorana, 27 Mart'ta plakasız bir otomobilden 3 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu müşteri K.İ. hayatını kaybetti, iş yeri çalışanı E.G. ile müşteri Y.T. yaralandı. Restoranın önünde bulunan bir müşterinin aracına da mermi isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, iş yeri sahibi D.Ö. ile saldırganlar arasında alacak verecek nedeniyle sorun olduğunu tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

  • pendik
  • silahlı saldırı
  • cinayet

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