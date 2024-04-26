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Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı! Balkondan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Kadıköy'de Fatma Duygu Özkan'ın Avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4'üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İfadesi alınan tanık M.Ç. kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı! Balkondan attıktan sonra gülüp müzik açmış
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesindeki evinde tek başına ikamet eden şüpheli Avukat Doğan Can Gündüz'ün 13 Ağustos 2023 tarihinde Kadir Korhan Marmara'ya 'Hafız bana bir eskort numarası yolla' şeklinde mesaj attığı belirtildi. Marmara'nın ise Fatma Duygu Özkan'a ait telefon numarasını şüpheliye atarak 'Al Can'dan aldım dersin' şeklinde mesaj attığı kaydedildi. Bunun üzerine şüpheli, Fatma Duygu Özkan ile mesajlaştı. Bu mesajlaşmalara iddianamede de yer verildi.

AŞAĞI ATTIKTAN SONRA GÜLDÜ

Fatma Duygu Özkan'ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Doğan Can Gündüz'ün evine geldiği aktarıldı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç. saat 20.30 sıralarında arkadaşları ile birlikte dolaştıkları sırada bir binanın 4'üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü, kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediği, erkek şahsın kadının bacaklarını tutarak aşağıya attığını, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz'ün Fatma Duygu Özkan'a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy'de evine davet ettiği, şüpheli Doğan Can Gündüz'ün binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan'ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden Fatma Duygu Özkan (38) düşmüştü. Özkan olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Can Gündüz (41), Özkan'ın kendisini aşağıya attığını iddia etti. Görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Gündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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