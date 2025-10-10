Menderes Mahallesi 369 Sokak'ta bulunan tekstil atölyesinde 31 Temmuz 2024'te motosikletli şüphelinin silahla vurduğu Metin D'nin (41) hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletteki iki şüphelinin saldırının ardından yaklaşık 20 kilometre kadar beraber ilerlediklerini, silahı kullanan zanlının Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde araçtan inip yürüdüğünü ve taksiyle Bahçeşehir'e gittiğini güvenlik kameralarından tespit etti.

Saldırıda silahı kullandığı belirlenen Y.S.Z. (19), Güngören'de 7 Ekim'de yunus polislerinin denetiminde şüphe üzerine durduruldu.

Durdurulan kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda tekstil atölyesine yönelik saldırıya ilişkin aranan iki şüpheliden biri olduğu anlaşıldı, üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Güngören'deki polis merkezinden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilen zanlının saldırıyı alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli, polis ekiplerince aranıyor.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kasklı şüpheliden birinin içeri doğru ateş etmesi, mermilerin bu sırada oturan Metin D'ye isabet etmesi üzerine zanlıların kaçması yer aldı.

