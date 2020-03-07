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Son dakika... Çin'de karantina oteli çöktü: En az 70 kişi enkaz altında

Çin'de koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişi enkaz altında kaldı.

07 Mart 2020 Cumartesi 17:11 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:22

Reuters'da yer alan habere göre, Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çöktü. En az 70 kişi enkaz altında kalırken, şu ana kadar 28 kişinin enkazdan kurtarıldığı belirtiliyor.

Ayrıntılar Geliyor...

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