Reuters'da yer alan habere göre, Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çöktü. En az 70 kişi enkaz altında kalırken, şu ana kadar 28 kişinin enkazdan kurtarıldığı belirtiliyor.

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, said local authorities.



