'Çin'de Göbeklitepe rüzgarı esiyor'

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Önen, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Önen, 12 bin yıl öncesine ait anıtsal mimari yapılarıyla dikkati çeken Göbeklitepe'nin sadece Şanlıurfa ve Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Bütün dünyada tüm güçleriyle Göbeklitepe'nin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Önen, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından tanıtım kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biz de yurt dışında, özelikle Çin'de 2018'de Göbeklitepe ile alakalı 10'dan fazla resim sergisi düzenledik, konferanslar yaptık, uzmanları çağırdık. Çin'deki uzmanları da bu konferanslara tek tek davet ettik. 'Çin' denilince turizmde akla gelen ilk şey, tarih ve kültür turizmi. Çinli turist, dünyayı dolaşan, para harcamayı, ayrıca güneş ve kum turizminin dışında tarihi ve kültür turizmini seven bir profile sahip."

- "Amaç daha fazla Çinli turisti Türkiye'ye çekmek"

Önen, her yıl daha fazla Çinli turisti Türkiye'ye çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çinli turistlerin ilgisini daha fazla çekebilmek için geçen yıl bu ülkenin ünlü yazar ve gazetecilerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten Önen, "Onlara Göbeklitepe'yi gezdirdik. Önceleri Çinli turistler daha çok Kapadokya'ya gidiyordu ama artık yeni destinasyon noktaları arasına Göbeklitepe'yi de aldık. Çin'de gerçekten Göbeklitepe ile alakalı bir rüzgar esiyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde, 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 400 binin üzerinde Çinli turisti Türkiye'de ağırladıklarını bildiren Önen, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllardan itibaren bu sayıda daha da artış yaşanacak ve inşallah daha fazla Çinli turisti Türkiye'de, Şanlıurfa'da ve Göbeklitepe'de ağırlayacağız. Göbeklitepe'nin tanıtımı, aynı zamanda Türkiye'nin de tanıtımı demek, tarihine ve kültür dokusuna sahip çıkmak demek."