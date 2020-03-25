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Çin'de yeni virüs mü var? Çin'in yeni kabusu Hantavirüs bulaşıcı mı?

Çin' Yunnan eyaletinden pazartesi günü kiralık otobüsle çalışmak üzere giden bir işçi Shandong eyaletine döndüğü esnada aniden yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kanında hantavirüs adında bir virüs tespit edildi. Haberin duyulmasıyla birlikte hantavirüsün bulaşıcı olup olmadığını merak konusu oldu. Peki Hantavirüs bulaşıcı mı? İşte Çin'de ortaya çıkan hantavirüs hakkında merak edilenler.

25 Mart 2020 Çarşamba  16:26 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:26
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Hantavirüs olarak adlandırılan ve uzun yıllardır dünya genelinde enfeksiyonel hastalıklar arasında yer alan hastalık Çin'de can aldı. Kemirigenlerden insanlara bulaşan Hantavirüsün, bulaşıcı olup olmadığı merak ediliyor. Yeni bir virüs salgını endişesine neden olan hantavirüsün ne olduğu araştırılıyor. Çin'deki yeme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkan bu virüs hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Çin'in yeni kabusu Hantavirüs bulaşıcı mı? Kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürüklerinde de bulunan Hanta virüsü, solunum yoluyla da maruz bırakabilmektedir. İşte, yeni virüs olarak anılan ancak uzun yıllardır literatürde yer alan Hantavirüs hakkında bilgiler...

YENİ VİRÜS HANTAVİRÜSÜ NEDİR?

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada insanlara bulaşan koronavirüsten sonra şimdi de hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açtı. Hantavirüsler kemirgenler aracılığı ile bulaşan zoonotik virüslerdir. Kemirgenlerle teması Hantavirusun insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.

HANTAVİRÜS BULAŞICI MI?

Hantavirüs, enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerinde bulunuyor.

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.Hantavirüs kanamalı ateş ile seyrediyor.

Fareler ve bazı kemirgenlerin taşıyıcı oldukları bilinen hantavirüs kemirgenlerin dışkısı, idrarı yoluyla enfekte ortamı yaratarak hastalara bulaşıyor.

İnsana bulaşma yolu ise kemirgenlerin dışkı ya da idrarlarının solunması yoluyla gerçekleşiyor.

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