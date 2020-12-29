Çin'den gelen Kovid-19 aşısı Pekin'den yola çıktı

DHA 29 Aralık 2020 Salı 21:59 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 21:59

Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasına ait 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak, Pekin'den hareket etti. THY, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların ilk bölümünü getiren THY uçağının Türkiye saati ile 19.50'de Pekin'den havalandığını duyurmuştu. THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı ve 6175 sefer sayılı uçuşu ile Türkiye'ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler içerisinde taşınıyor.

THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, konteynerler sıra sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi. Kaptan pilot, "Hastalığın ve kayıpların sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı.

ÜSTÜN: BAYRAK TAŞIYICI OLARAK ÜLKEMİZE HİZMET SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.