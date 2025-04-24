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Çin'den Türkiye'ye getirildi! Binlercesi limana indirildi

Çin'den Kocaeli'ne getirilen binlerce araç havadan görüntülendi. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Türkiye'ye ulaşmıştı.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Çin'den Türkiye'ye getirildi! Binlercesi limana indirildi
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Çin'den dev gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce araç havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı.

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

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