Çin'den yayılan virüs piyasalara sıçradı

star.com.tr 27.01.2020 16:51 - Güncelleme: 27.01.2020 16:56

Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.



Birçok ülkede virüs taşıyıcıları tespit edilirken, hızla yayılan salgının yatırımcılarda uyandırdığı endişe, küresel piyasaları etkiliyor.

Haftanın ilk gününde de hisse senetleri değer kaybederken petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, son aylarda finansal piyasalarda seyreden sakinlik, virüs endişesiyle paramparça oldu.

Virüsle ilgili endişelerin etkisi Cuma günü Wall Street'te belirginleşmeye başladı. Birçok ülkede vatandaşlara 'acil olmayan durumlar harici Çin'e seyahat etmeyin' yönünde çağrılar yapılırken, Çin'den turizme bağımlı havayolu şirketlerinin hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin yeni yılın (ay yılı) ilk gününde geçen yıla göre hava ve demiryolu yolcu sayısının yüzde 41 düştüğünü açıkladı.

HİSSE SENETLERİ VE PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Pazartesi günü (bugün) hızlanan satışlarla ABD ve Avrupa'daki başlıca hisse senedi birimleri yüzde 2'den fazla düşüş yaşandı. Asya'daki birçok pazar Yeni Ay Yılı Tatili nedeniyle kapatılırken, Tokyo’nun piyasalarının referans noktası Nikkei 225 endeksi yüzde 2 düştü.

ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde işlem yapılması, Wall Street'teki hisselerin daha da düşeceğini gösterdi.

S&P 500 endeksinde yüzde 1'den fazla düşüş yaşandı, Çin yeni yıl tatilini uzatırken Çin hisseleri üzerindeki vadeli işlemler yüzde 5'ten fazla düştü



Koronavirüs krizinden kaynaklanan endişelerle, ham petrol Pazartesi günü varil başına üç ayın en düşük seviyesine düştü. Petrol fiyatları ABD'nin ham petrolünün varil fiyatı 1.71 dolar düşüşle 52.48 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları New York piyasasında yüzde 2'nin üzerine düşerken, 10 yıllık Hazine gelirleri Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.



SÜREÇ GECİCİ

JPMorgan'a göre, salgın gerçekten endişe verici, ancak küresel pazarlar üzerindeki etkileri geçici olacak.

Cuma günü yapılan açıklamada JPMorgan stratejistleri, "Bu tür ataklar birkaç yılda bir olabiliyor, ancak kısa sürede kayboluyor."

JPMorgan'a göre salgının bir küresel değil, bölgesel çerçevede kalması, piyasaları daha az hareket etkileyecektir.

Turizm sektöründe ise, seyahat kısıtlamalarından dolayı virüsün etkisi tam olarak bilinmese de, uzmanlara göre, Sars, domuz gribi ve Mers salgınında olduğu gibi birkaç aylık zor dönemden sonra söz konusu etki kaybolacak.