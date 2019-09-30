Çin'e gidecekler dikkat! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

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Çin'e gidecekler bu rehberi mutlaka okuyun! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'e gidecek olan Türk vatandaşları için seyahat ve destek rehberi yayınladı.

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Çin, dili, kültürü, yasaları, ulaşımı ve kent yaşamı ile Türk iş dünyası için 'kolay olmayan' pazarlardan. Ancak Çin, bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye için de çok önemli bir ticari ortak.
 
Her gün giderek artan sayıda Türk iş insanı ve şirketi Çin şirketleriyle ticari ilişkiler kuruyor. Ancak çok dinamik bir yapısı olan ve sürekli kendini geliştiren Çin, gelişmeleri takip etmeyenler için hayli yorucu, hatta belki başarısızlıklar ülkesi haline gelebilir.
 
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, turistik veya iş seyahati için Çin'e gidecek olanlara deyim yerindeyse 'dört başı mamur' bir seyahat ve destek rehberi yayınladı.
 

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Emin Önen, daha önce Çin'de iş insanı olarak bulunmuş, ardından Şanlıurfa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevleri yapmış bir isim.
 
Bu itibarla olası sorunları ve pratik, kalıcı çözüm yollarını hem iş insanı hem devlet adamı hem de diplomat olarak edindiği deneyimler ışığında sıralamış.
 
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği internet sitesinde yayınlanan 'Çin rehberi' kağıda yazdırılıp dosya olarak saklanması gereken türden bir hayat kurtarıcı niteliğinde
 
(Akşam)
 

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