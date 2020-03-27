IHA 27 Mart 2020 Cuma 10:18 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:27

Koronavirüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589’a ulaştığı İtalya’da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin’i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya’ya tıbbi ekip göndermişti.

İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle 8 bin 215 kişi hayatını kaybetti.