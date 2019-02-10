Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Bursa'da protesto edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı "Zulme Karşı Duaya Kalk" program düzenlendi.

Sütçü İmam Cami avlusunda sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Başkanı Kemal Kavak, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında bulunan bir İslam yurdu olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan'ın Filistin, Arakan ve Keşmir gibi zulmün hiçbir zaman eksik olmadığı bir coğrafya olduğunu ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Daha önceden kültür devrimi altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 66 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimizi soykırım tehlikesi yaşamaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’da getirdiği yasaklar ve uyguladığı ağır cezalar sonucu Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık hava ceza evine dönüşmüştür. "

BURSA

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Bursa'da protesto edildi.

Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla bir araya gelen ve ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan yaklaşık 100 kişilik grup, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Oradaki insanların dinlerini hiçbir şekilde yaşamadığını belirten Emin, şunları söyledi:

"Oradaki kardeşlerimiz ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne ramazan ayında oruç tutabiliyorlar. İslam dünyasının bir parçası olan o topraklar, Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor. Biz, İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali, 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun.' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz."

OSMANİYE

Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, Osmaniye ve Adana'da sabah namazı sonrası protesto edildi.

"Zulme Karşı Duaya Kalk" programı kapsamında Osmaniye'de, Envarü-l Hamit Camisi'nde bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.

Grup sözcüsü Ahmet Caner, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların bir soykırım tehlikesi içinde yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuran okumak yasak, Müslümanların birbirine selam vermesi yasak, dua kitabı ve bayrak bulundurmak yasak, kadınların başörtüsü takması yasak. Bu yasaklara uymayanlar ise en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu da Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürüyor."

ADANA

Adana'da da Ulu Cami'de sabah namazının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri ile bazı vatandaşlar, Doğu Türkistan'da ve diğer coğrafyalarda zulüm gören Müslümanların kurtulması için dua etti.

Çorba ikram edilmesinin ardından katılımcılar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Ali Şimşek, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Uygur Türklerinin soykırım tehlikesi yaşadığının altını çizen Şimşek, "Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor." dedi.

Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abudulwaili Buğrahan da Dışişleri Bakanlığının Uygur Türklerine karşı yapılan insan hakları ihlalleriyle ilgili yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

EDİRNE

Edirne'de sabah namazında Üç Şerefeli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Çin yönetimince hak ihlallerinin uygulandığı Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin çağrısıyla Üç Şerefeli Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, burada sabah namazını kıldı.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan gruptakiler adına konuşan Ahmet Anık, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan İslam yurdu olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik yapılan işgal ve işkencelerin sürekli yeni bir boyut kazanarak devam ettiğini ifade eden Anık, bu bölgede de Filistin, Arakan ve Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığını vurguladı.

Çin'in işkenceler yaparak Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını anlatan Anık, "İslamın asil mensupları olan Uygur Türkleri, inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. 70 yıldır Çin işgali altında olan Doğu Türkistan, yaşadığı zulmü dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimiz soykırım tehlikesi yaşamaktadır." dedi